Calciomercato Catania, rinforzo in difesa: ad un passo Casasola dalla Ternana

Comincia a muoversi anche il mercato in entrata del Catania. Dopo le cessioni di Castellini al Mantova e l’addio definitivo di Inglese, che non ha rinnovato ed è approdato alla Salernitana di Faggiano a parametro zero, il club etneo è pronto a piazzare un colpo importante per rinforzare la difesa.

Secondo quanto riportato da La Casa di C, i rossazzurri sarebbero ormai ad un passo da Tiago Casasola. Il difensore argentino, reduce dall’esperienza alla Ternana, è stato protagonista di un vero e proprio duello di mercato proprio con la Salernitana, che sembrava vicina alla chiusura nella serata dell’8 luglio.

Alla fine, a spuntarla, è stato il Catania. Decisivo, a quanto pare, l’intervento del direttore sportivo Ivano Pastore, che avrebbe convinto Casasola a sposare il progetto siciliano. Le firme sono attese nelle prossime ore, ma il club non sembra intenzionato a fermarsi qui.





Sono infatti in fase avanzata anche le trattative per due altri profili: si tratta di Pieraccini, difensore del Cesena fortemente voluto da mister Toscano, e di Vallocchia, centrocampista in uscita dalla Ternana. Il Catania accelera, e il mercato rossazzurro sta per entrare nel vivo.

