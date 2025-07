Palermo total pink: i retroscena e le strategie dietro una maglia ‘rivoluzionaria’

Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: il nuovo completo tutto rosa del Palermo ha acceso il dibattito tra i tifosi. C’è chi l’ha amato subito e chi, invece, è rimasto spiazzato da una scelta così audace. Ma dietro questa decisione c’è un lavoro lungo, profondo e, soprattutto, tutto palermitano.

A raccontare i retroscena e la visione dietro la nascita di questa divisa così particolare è stato Gaetano Lombardo, direttore marketing del Palermo, intervenuto durante la puntata dell’8 luglio di “Calciomercato LIVE“, condotta da Guido Monastra e Roberto Parisi (QUI il video integrale della trasmissione).

Un progetto iniziato due anni fa

“Questa maglia tutta rosa non è nata ieri – ha spiegato – . È un progetto iniziato un paio d’anni fa. Con Puma, il periodo di gestazione di ogni kit è di circa due anni. E ci tengo a dirlo: tutte queste iniziative nascono qui, a Palermo. Le idee, le strategie, lo storytelling… tutto viene creato e condiviso dal team marketing locale”.





Alla base di ogni scelta, infatti, c’è un gruppo di lavoro interno al club che si interroga su cosa sia davvero il Palermo, cosa rappresenti per i tifosi e come comunicarlo. “Partiamo dallo studio dell’identità del club – ha continuato – . Cerchiamo di capire se, per una stagione, sia meglio valorizzare l’aspetto storico, oppure proporre qualcosa di più inatteso, capace magari di coinvolgere nuove fette di pubblico. Dietro ogni maglia c’è una narrazione ben precisa”.

Il rosa che ha diviso i tifosi

E il rosa? Nessun problema, anzi. “Con il presidente Mirri, fin dai tempi della Serie D, abbiamo sempre sostenuto che il Palermo è rosa, ma non esiste un unico rosa. Basta visitare il Palermo Museum per rendersi conto che, nella storia del club, ne sono stati utilizzati tanti: dal rosa antico al fucsia più acceso. Questa varietà fa parte della nostra identità”.

Una delle sfide più delicate è stata coinvolgere sponsor e Puma a credere in una maglia così fuori dagli schemi. “Quando abbiamo proposto il progetto a Puma, sono stati subito entusiasti. Hanno accettato di inserire il loro logo tono su tono, in rosa. Non era affatto scontato. Anche gli sponsor commerciali, invece di tirarsi indietro, hanno capito il valore dell’idea e hanno accettato di adattare i loro loghi. Questo dimostra quanto sia forte il messaggio che vogliamo lanciare”.

Gran successo dal punto di vista commerciale

E i risultati? “La maglia sta andando molto bene a livello di vendite. Chi ha colto il senso di questa scelta, l’ha sposata con entusiasmo. È una maglia che racconta il Palermo in modo originale ma autentico. E per noi, questo è l’obiettivo più importante”, dice Lombardo.

