Di Donato: “Spero che sia l’anno del Palermo. Inzaghi è una certezza”

Daniele Di Donato, ex Palermo e allenatore fino alla scorsa stagione all’Altamura, è stato intervistato per TMW e ha espresso le sue impressioni sulla nuova stagione, con tanta fiducia nel progetto rosanero.

“Spero che sia l’anno del Palermo. La certezza è Pippo Inzaghi“, afferma Di Donato, che nella sua carriera da calciatore ha indossato la maglia rosanero per 140 partite.

Sul suo futuro, dice: “Ho rifiutato alcune proposte perché avevo dato la priorità all’Altamura. E ora invece sono in attesa di ripartire. Dopo sette anni è la prima volta che mi trovo libero in estate. Ne approfitto per ricaricare le batterie”.





