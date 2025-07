Serie B, primi ‘botti’ ufficiali: doppio colpo del Mantova

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo. Nelle ultime ore sono infatti arrivate diverse ufficialità, mentre i ritiri estivi si avvicinano e le squadre della cadetteria lavorano per completare al più presto le rose. L’obiettivo è farsi trovare pronti per l’inizio della stagione, ormai alle porte, che come sempre si preannuncia ricca di insidie.

Mantova scatenato

Tra le più attive in questa fase inziale di mercato c’è senza dubbio il Mantova di Possanzini che rinforza la propria rosa con due innesti di spessore: Falletti e Majer. Il primo è stato ufficializzato oggi, 9 luglio, e arriva a titolo definitivo dalla Cremonese dopo una trattativa lampo.

Il secondo, anch’egli reduce da un’esperienza in grigiorosso, si unisce alla squadra a parametro zero. Entrambi andranno a rafforzare un centrocampo chiamato a garantire solidità e qualità, con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla nella prossima stagione.





Avellino “forza quattro”

Partenza sprint anche per l’Avellino di Biancolino, protagonista nelle prime battute del mercato. Freschi di promozione, gli irpini non vogliono essere semplici comparse nel prossimo campionato e stanno costruendo una rosa all’altezza della nuova sfida.

Sono già quattro i colpi ufficializzati: si tratta di D’Andrea, del giovane centrocampista Kumi, di Valerio Crespi, attaccante classe 2004, e di Alessandro Milani, terzino sinistro di 21 anni. Una linea verde che punta alla salvezza con ambizione e idee chiare.

Modena, colpo Zampano

Anche il Modena si muove sul mercato e mette a segno un acquisto di spessore: è ufficiale l’arrivo di Francesco Zampano, esterno destro proveniente dal Venezia. Nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze e un gol in Serie A.

Con un curriculum che conta ben 447 presenze, principalmente tra Serie A e B, Zampano porterà esperienza e qualità alla squadra canarina. Intanto, sul fronte uscite, continua il pressing del Palermo per avere Palumbo: le trattative proseguono senza sosta.

