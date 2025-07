Nuova avventura per l’ex Palermo Somma: il difensore riparte dal Siena in Serie D

Michele Somma riparte dai dilettanti e lo fa indossando la maglia del Siena. Nuova avventura, dunque, per il difensore classe 1995, che tra il 2020 e il 2022 ha militato nel Palermo collezionando 27 presenze e una rete.

Il suo arrivo in bianconero porta esperienza e solidità al reparto difensivo, con l’obiettivo di contribuire alla risalita del club tra i professionisti. Il Siena punta in alto, e anche su Somma per costruire le basi della prossima stagione.

La nota del Siena

Il Siena FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Michele Somma, difensore centrale classe 1995, che entra a far parte della rosa bianconera per la stagione sportiva 2025/26. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Roma, Somma ha esordito in Serie A proprio con la maglia giallorossa, per poi costruire un solido percorso tra i professionisti. In Serie B si è distinto con il Brescia, prima di affrontare una stimolante esperienza nella Seconda Divisione spagnola. Negli ultimi anni ha vestito le maglie di piazze importanti come Palermo in Lega Pro, Catania e più recentemente Piacenza in Serie D. Con il suo arrivo, il Siena FC si assicura un giocatore di comprovata esperienza e solidità difensiva, pronto a mettere a disposizione del gruppo il suo bagaglio tecnico e umano