Trapani, continuano le cessioni e gli acquisti in vista del ritiro

Il Trapani continua a muoversi sul mercato in vista del ritiro che inizierà il 17 luglio a Troina, in provincia di Enna. Il club granata ha ufficializzato l’arrivo di Salines, difensore che ha concluso la stagione con il Foggia ma che arriva dal mercato degli svincolati. Sono due invece i calciatori che salutano: si tratta di Guerriero, che va al Treviso, mentre Sciortino va in prestito alla Pistoiese.

I COMUNICATI

La società Fc Trapani 1905 comunica che, in vista della stagione 2025/26, nei giorni 14 e 15 luglio i granata si sottoporranno alle visite mediche e svolgeranno i test fisici che anticiperanno il trasferimento della prima squadra a Troina (Enna), in programma mercoledì 16 luglio. Da giovedì 17 mister Aronica dirigerà gli allenamenti allo stadio “S. Proto” di Troina. La prima parte del ritiro pre-campionato si concluderà il 30 luglio. La seconda parte si svolgerà a Valderice da lunedì 4 agosto. Successivamente verrà comunicato il programma degli allenamenti congiunti. Tutte le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse.

La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Emmauele Salines. Difensore, classe 2000, arriva a Trapani da svincolato dopo le ultime due stagioni al Foggia con cui ha totalizzato 70 presenze, condite da 8 reti e 3 assist. Con i rossoneri Salines aveva già disputato un campionato di Serie D nella stagione 2019/2020. Successivamente, dopo una breve parentesi, con l’Ostiamare, nel 2021/2022 è tornato tra i professionisti vestendo la maglia della Feralpisalò con cui, in due stagioni, ha totalizzato 45 presenze tra campionato, play off e supercoppa Serie C. Queste le sue prime parole da calciatore granata: «Sono felice di venire a Trapani perché me ne hanno parlato tutti benissimo e so che è una piazza molto calorosa come piace a me. Il presidente, il direttore ed il mister mi hanno voluto fortemente e spero di non deluderli. Sono un giocatore a cui piace giocare in difesa ma non mi faccio problemi a giocare anche in posizioni più avanzate, a completa disposizione del mister per tutti i ruoli che mi chiederà». Benvenuto in granata, Emmanuele!





La società Fc Trapani 1905 rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Guerriero a titolo definitivo al Treviso FBC. Il difensore, classe 2005, dopo la stagione 2023/2024 in maglia granata si è trasferito al Guidonia Montecelio con la formula del prestito annuale. Contestualmente la società comunica il trasferimento, a titolo temporaneo, alla Pistoiese Football Club del centrocampista della formazione Primavera Riccardo Sciortino. Il classe 2005, nel corso della stagione è stato aggregato in prima squadra con cui ha esordito tra i professionisti. A Guerriero e Sciortino le migliori fortune personali e professionali.