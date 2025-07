Bari, che tris: ecco Cerofolini, Dickmann e Moncini / UFFICIALE

Inizia la rivoluzione in casa Bari: in un solo giorno il club pugliese ha ufficializzato gli acquisti del bomber Gabriele Moncini, del difensore Lorenzo Dickmann e del portiere Michele Cerofolini. Procede dunque la campagna di rafforzamento in vista del ritiro e della prossima stagione in Serie B.

Cerofolini, portiere classe 1999, arriva a Bari con un contratto triennale, dopo un’annata da titolare al Frosinone. Dickmann, difensore classe 1997, ha firmato un contratto biennale con opzione ed era svincolato avendo giocato l’ultima stagione col Brescia. Stesso discorso per Moncini, attaccante classe 1996, che era compagno proprio di Dickmann alle rondinelle.

Tutti acquisti di categoria per il Bari, che sceglie quindi di rivoluzionare la squadra dopo un campionato da metà classifica fuori dalla zona playoff con Moreno Longo.