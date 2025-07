Lazio, Claudio Lotito all’ospedale Gemelli: il presidente ha avuto un malore

Claudio Lotito ricoverato all’ospedale Gemelli: il presidente della Lazio e senatore della Repubblica Italiana per il partito “Forza Italia” ha subito un malore.

“Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti – ha affermato Lotito con tono scherzoso, parole riportate da Calcioefinanza.it -. Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?”.

Nelle prossime ore si avranno maggiori aggiornamenti sulle condizioni di salute del presidente laziale. La sua Lazio sta vivendo un periodo complicato con diverse problematiche in sede di calciomercato per via di un valore fuori posto (indice di liquidità).





La Lazio non arriva da una stagione facile, conclusa al settimo posto con 18 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. La maggiore criticità risiede nell’essere rimasta fuori dalle coppe europee per la stagione successiva.

