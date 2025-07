Palermo, Daniele Di Donato in visita al Museum / VIDEO

Daniele Di Donato in visita al Palermo Museum: l’ex calciatore rosanero è stato in visita allo stadio Renzo Barbera essendo di passaggio in città. Di Donato partecipa infatti come allenatore all’European Soccer Camp della La Cavera Academy.

In quattro stagioni a Palermo, dal 2000 al 2004, il mediano abruzzese ha collezionato 133 presenze ufficiali, impreziosite da 4 reti, tutte siglate in Serie B. Di Donato ha lasciato un bel ricordo ai tifosi rosanero per il suo spirito battagliero.

La colonna sonora scelta dal Palermo per il video, che vede Di Donato protagonista nell’osservare i cimeli del club, è “Una vita da mediano” di Luciano Ligabue.





IL VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

