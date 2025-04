Palermo, sfida cruciale col Catanzaro: sesto posto nel mirino

Dopo il rinvio della gara interna contro la Carrarese (che sarà recuperata il prossimo 13 maggio e dunque chiuderà la stagione regolare), il Palermo torna in campo 16 giorni dopo la partita persa contro il Bari e mette nel mirino il Catanzaro per un’altra partita dal peso specifico notevole.

La sfida non si preannuncia per nulla facile, poiché i giallorossi sono una diretta avversaria in chiave playoff, tuttavia la chance di accorciare la classifica è ghiottissima e il Palermo vincendo raggiungerebbe proprio il Catanzaro al sesto posto, a quota 48 punti.

Un trionfo inoltre consentirebbe di allungare il distacco sulle inseguitrici (sia Cesena che Bari sono reduci da una sconfitta), e di sfatare finalmente il tabù che vede il Palermo mai vincente nei precedenti contro il Catanzaro sotto la gestione del City Football Group.





Il cammino del Catanzaro

Il Catanzaro ha collezionato 48 punti nelle 33 giornate di campionato giocate sino ad ora, a fronte di 10 vittorie, 18 pareggi e 5 sconfitte: uno score che vale l’attuale sesto posto in classifica.

In casa i giallorossi hanno raccolto 29 punti nelle 17 partite giocate grazie a 7 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno 28 gol e subendone 16.

La squadra allenata dall’ex centrocampista rosanero Caserta non è reduce da un periodo esaltante: nelle ultime tre uscite stagionali i calabresi hanno messo a referto una sconfitta e due pareggi, con l’ultima vittoria che risale al 16 marzo scorso (30a giornata, Catanzaro – Cosenza: 4 – 0).

L’ultimo turno di campionato ha riservato ai giallorossi un pareggio interno ricco di emozioni contro la Carrarese: dopo il vantaggio segnato dagli ospiti al tramonto del primo tempo, nella seconda frazione di gioco Compagnon riporta i suoi sul binario giusto mentre Pittarello firma il gol della rimonta al 65′; i calabresi tuttavia si fanno sorprendere nel finale da uno degli ultimi attacchi della Carrarese che riesce a segnare il gol del definitivo 2 – 2.

Il cammino verso i playoff del Catanzaro porta indubbiamente la prestigiosa firma di Iemmello (16 gol, 1 assist), uno dei migliori attaccanti della cadetteria, nonché secondo solo a Laurienté (17 gol) nella classifica cannonieri.

A centrocampo occhio agli inserimenti velenosi di Pompetti (4 gol, 2 assist) mentre sulla fascia sinistra Quagliata (2 gol, 5 assist) punta all’ennesima grande prestazione stagionale.

In difesa i numeri di Bonini (7 gol, 4 assist) sono strabilianti dal momento che parliamo di un braccetto di difesa. In porta si rivedrà un viso familiare: Pigliacelli infatti farà tutto il possibile per rendere il compito difficile a Pohjanpalo e compagni.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI