Milan, Allegri: “Obiettivo tornare in Champions. Sul mercato…”

Massimiliano Allegri è tornato alla guida del Milan, a distanza di quindici anni dalla sua prima esperienza sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese si è presentato alla stampa, affrontando numerosi temi legati al nuovo ciclo che sta per iniziare.

“Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions, essendo una squadra di livello mondiale. A marzo bisognerà essere in quelle posizioni. Noi dobbiamo essere concentrati sulla prossima stagione. Il Milan comunque ha vinto un trofeo, ha fatto una finale di Coppa Italia e vinto partite singole di grande importanza. Questo significa che il valore della squadra c’è, ora sta a me far rendere tutti al meglio. Servirà grande dedizione e la capacità di viaggiare alla giusta velocità di crociera per fare i punti necessari”.

Poi sul mercato aggiunge: “Ci pensa il direttore Igli Tare, le uscite sono state condivise. Ho 25 giocatori a disposizione e sono molto contento di loro. L’importante sarà lavorare bene per arrivare pronti al 17 agosto, quando giocheremo la prima partita da dentro e fuori in Coppa Italia”.





