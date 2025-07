Calciomercato Serie A, il Manchester City è su Dumfries. Il Milan punta Vlahovic

Il calciomercato in Serie A entra sempre più nel vivo, soprattutto per le big del campionato. In prima linea c’è l’Inter, che in questa sessione estiva di calciomercato rischia di perdere Denzel Dumfries. Il terzino olandese, tra i giocatori più importanti della rosa nerazzurra, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel contratto, in scadenza tra otto giorni.

Il Manchester City di Pep Guardiola è alla ricerca di un terzino destro e ha messo gli occhi sul giocatore. Dumfries, reduce da una stagione con 11 gol e 5 assist, è diventato un profilo molto interessante per diversi club europei. L’Inter, in caso di cessione, sta valutando Dodo della Fiorentina come possibile sostituto.

Il Milan si muove anche sul fronte offensivo, alla ricerca di un nuovo centravanti, e ha messo nel mirino Dusan Vlahovic. I primi contatti con la Juventus sono già stati avviati, e l’attaccante serbo avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi a Milano, sponda rossonera. Da parte di Massimiliano Allegri sarebbe già arrivata un’apertura. Vlahovic, infatti, al momento non intende rinnovare con la Juventus, soprattutto se dovesse ricevere una proposta al ribasso. La sua idea sarebbe quella di restare a Torino fino alla scadenza, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.





Anche la Juventus è molto attiva sul mercato in entrata. I bianconeri continuano a spingere per arrivare a Jadon Sancho. L’esterno inglese, pur di trasferirsi a Torino, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, favorendo così la trattativa tra la Juve e il Manchester United. Nonostante ci sia ancora distanza tra domanda e offerta, in casa Juve regna l’ottimismo. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Jonathan David a parametro zero, la dirigenza vuole rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, e Sancho è uno dei profili più graditi.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ECCO L’AMICHEVOLE COL MANCHESTER CITY

MILAN, ALLEGRI: “OBIETTIVO TORNARE IN CHAMPIONS”