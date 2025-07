Balotelli: “Io al Palermo? Perché no. Sono forse più propenso all’estero”

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan tra le altre, e recentemente svincolato dopo l’ultima esperienza negativa con il Genoa, si è concesso a una chiacchierata con il noto giornalista Sandro Sabatini, e tra i tanti temi affrontati, il centravanti ha parlato del proprio futuro, anche di un suo possibile approdo al Palermo.

“Sì, perché no – afferma -. Ci sono stato qualche giorno un mesetto fa, lì sto sempre bene, avevo proposte di squadre estere, lontane, ma volevo fare un altro anno di Serie A. Vi dico davvero, l’aspetto economico non mi interessava. E mi sto allenando”, dice il centravanti.

Poi sull’esperienza al Genoa dice: “Sono deluso, ma avevo dato la mia parola e sono rimasto a Genova. Va bene così. Oggi sì, sono forse più propenso all’estero ma non escludo l’Italia. Non può una società sola farmi passare la voglia di giocare. Se volete sapere il perché, dovevate chiamare quell’altro e non me. Vi invito a vedere i miei allenamenti, quando volete. Poi decidete voi. E il problema è anche che gli allenamenti erano a porte chiuse”.





