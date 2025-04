Serie C, il Trapani si qualifica ai playoff se… tutte le combinazioni

Il destino del Trapani si deciderà negli ultimi 90 minuti della stagione. I granata sono chiamati a una vera e propria impresa per centrare la qualificazione ai playoff di Serie C. Ma quali sono esattamente le combinazioni che possono permettere alla squadra di conquistare l’ultimo posto disponibile?

Trapani ai playoff di Serie C

Attualmente, il Trapani occupa l’undicesima posizione in classifica, con due punti di ritardo rispetto al Giugliano, decimo e ultima squadra virtualmente qualificata ai playoff di Serie C. Per ribaltare la situazione e staccare il pass per gli spareggi, ai granata servirà un duplice risultato:

Vittoria obbligatoria contro la Casertana;

Sconfitta del Giugliano nel derby campano contro il Benevento.

Solo in questo scenario, infatti, il Trapani riuscirebbe a superare il Giugliano, chiudendo il campionato con un punto in più e agguantando l’ultimo posto utile per i playoff.





Cosa succede se il Giugliano pareggia?

Anche in caso di pareggio del Giugliano, il Trapani sarebbe costretto a vincere contro la Casertana per chiudere a pari punti. Tuttavia, in questa eventualità, la situazione non sorriderebbe ai granata. Infatti, secondo il regolamento della Serie C, in caso di arrivo a pari punti, si guarda agli scontri diretti tra le squadre interessate.

Purtroppo per il Trapani, gli scontri diretti con il Giugliano sono sfavorevoli: i campani hanno vinto entrambe le sfide stagionali con il punteggio di 2 – 1, sia in casa che al “Provinciale”. Questo significa che, a parità di punti, il Giugliano conserverebbe comunque il decimo posto e l’accesso ai playoff.

Missione difficile ma non impossibile

Il destino del Trapani, dunque, non dipende esclusivamente dai propri risultati. Oltre a conquistare i tre punti contro una Casertana già sicura del suo piazzamento, i granata dovranno sperare che il Benevento, impegnato in un derby molto sentito, riesca ad avere la meglio sul Giugliano.

Una combinazione complicata, ma ancora possibile: la squadra e i tifosi sono pronti a crederci fino all’ultimo minuto.