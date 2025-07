Di Marzio – “Palermo, Bani vicino: le cifre dell’affare”

Sta per concludersi la ricerca del difensore da parte del Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i rosanero sono vicini all’acquisto di Mattia Bani, da sempre in cima alla lista dei desideri del ds Osti per rinforzare la retroguardia. L’intesa con il giocatore era già stata raggiunta da tempo, e ora sembrerebbe esserci un accordo di massima anche con il Genoa.

Le due società avrebbero trovato un’intesa sulla base di 2 milioni di euro. Decisiva, nella buona riuscita della trattativa, è stata anche la volontà dello stesso Bani, che ha spinto per il trasferimento nonostante la riluttanza del Genoa, intenzionato a trattenere il proprio capitano e rinnovargli il contratto. I liguri, infatti, hanno inizialmente alzato le richieste prima di arrivare a una cifra condivisa.

Nel frattempo, per Palumbo, mancano soltanto le visite mediche, previste tra il 22 e il 23 luglio. Poi il fantasista napoletano sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Dopo l’annuncio, raggiungerà subito i suoi nuovi compagni nel ritiro di Valle d’Aosta.





