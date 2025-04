Dionisi: “La strada è ancora lunga, ma è quella giusta. Dobbiamo essere ambiziosi”

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha presentato la sfida contro il Bari sottolineando l’importanza dell’atteggiamento e della consapevolezza. Dopo buone prestazioni recenti, Dionisi chiede alla squadra un ulteriore passo avanti, senza presunzione ma con ambizione. Ricorda che mancano sei gare cruciali e invita a mantenere alta l’intensità, senza rimpianti per il passato. Serve equilibrio per non farsi influenzare dagli alti e bassi esterni e non ripetere gli errori di continuità visti nella prima parte di stagione.

Il tecnico si è soffermato anche sulla crescita offensiva della squadra, elogiando Pohjanpalo per l’efficacia sotto porta e sottolineando i progressi di Le Douaron. Sul fronte difensivo, restano in dubbio Nikolaou e Ceccaroni, entrambi in fase di recupero. Dionisi ammette che i difensori a disposizione sono pochi, ma si dichiara pronto a fare di necessità virtù, adattando eventualmente un difensore destro a sinistra.

A livello psicologico, Dionisi vede una squadra solida e motivata, nonostante le difficoltà post-Cremonese. Ammette che il Bari è un avversario di qualità e invita i suoi a mantenere alta la concentrazione senza abbassare la guardia, come accaduto contro il Sassuolo. Il tecnico ribadisce che l’ambizione è fondamentale e che ogni partita, senza calcoli, va affrontata con la massima determinazione.





Dionisi ha lodato Ceccaroni per mentalità ed esperienza. Ricorda che ogni gara ha una storia a sé e che il Palermo deve imparare dagli errori per crescere. L’obiettivo è ancora lontano, ma raggiungibile, partita dopo partita, mantenendo equilibrio, ambizione e voglia di migliorare.

ORE 11.03 – “Il giorno dopo la partita chi non ha giocato si è allenato bene. Ieri (lunedì 8 aprile, ndr.) abbiamo fatto un allenamento da 6, oggi lo dobbiamo fare da 8. Ieri i ragazzi erano stanchi. Prepareremo la partita in due giorni, è una gara bella da giocare. Veniamo da match fatti bene, non sono stati gli unici nell’ultimo periodo. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Ci vuole consapevolezza e non presunzione. Mancano sei partite per giocarci la settima, vado avanti con questo spot. Abbiamo fatto un passo avanti ma non è definitivo. Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti”.

ORE 11.06 – “Non ci possono essere rimpianti. Siamo la media di tutto quello che abbiamo fatto, non solo quelli dell’ultima partita. Sono convinto che abbiamo qualità importanti e il poco equilibrio esterno ha condizionato l’interno. Dobbiamo essere più equilibrati di quello che c’è attorno a noi. Questa montagna russa non ci ha permesso di dare continuità. Penso alla vittoria contro lo Spezia dell’andata, poi siamo andati sgonfi a Carrara. Non dobbiamo ripetere lo stesso errore. Stiamo crescendo da un po’, i risultati lo dicono. Stavamo crescendo anche con qualche risultato in meno. Giochiamo col Bari, da gennaio non ha mai perso in casa. Non affrontiamo una squadra di secondo livello, se la può giocare con noi”.

ORE 11.08 – “Pohjanpalo è un terminale offensivo, la squadra ha sempre prodotto ma eravamo meno efficaci. Non è l’unico, anche Le Douaron stava crescendo, non deve perdere la fiducia in se stesso, ci ha solo messo del tempo per crescere. Pohjanpalo ha alzato la percentuale di efficacia della squadra”.

ORE 11.10 – “Nikolaou sta recuperando ma non credo sarà disponibile, lo stesso vale per Ceccaroni, ma non escludo che possa essere disponibile. Non vogliamo prenderci rischi. I difensori di ruolo sono pochi e avremo bisogno di entrambi, uno dei due potrebbe essere recuperabile”.

ORE 11.11 – “La squadra, a livello psicologico, sta bene. Il post-Cremonese non è stato semplice, ma i ragazzi si sono sempre allenati alla grande. Davanti ci cono compagini che hanno la qualità per batterci. Il Bari ha qualità, ha preso meno gol di noi, lo rispettiamo ma è un momento decisivo per il nostro obiettivo. Voglio continuità di prestazione ma ancora prima di atteggiamento. Il Bari non è il Sassuolo ma ha qualità importanti, dovremo avere l’atteggiamento giusto”.

ORE 11.13 – “La squadra ha dato una dimostrazione all’ambiente nelle due settimane di sosta. Siamo in crescita, nessuno me lo può togliere dalla testa. I ragazzi lavorano bene, siamo sulla buona strada. La strada è ancora lunga, c’è il Bari e vogliamo fare la migliore prestazione possibile. Per me l’ambizione è al primo posto, dobbiamo essere ambiziosi, senza dimenticarci cosa abbiamo lasciato dietro”.

ORE 11.15 – “Diakité può giocare da ‘braccetto’ ma i mancini sono Nikolaou e Ceccaroni. Per caratteristiche non tutti i difensori destri possono giocare a sinistra. Dobbiamo fare di necessità virtù. Un destro potrebbe giocare a sinistra se non recupererà uno tra Nikolaou e Ceccaroni”.

ORE 11.17 – “Perché a gennaio non si è intervenuto in difesa dal punto di vista numerico? Non è una domanda da fare a me, io alleno i giocatori che ho. Sapevamo che avremmo giocato a tre, si è preferito pensare ad altro, sono arrivati giocatori importanti. Nel futuro di Diakité c’è il ruolo di ‘braccetto’, ma ha bisogno di allenamenti e continuità. Sono contento di avere questa rosa, abbiamo i mezzi per fare bene. Il Bari è una squadra forte, dovremo essere bravi a limitarli”.

ORE 11.19 – “Nessuno avrebbe scommesso su Ceccaroni all’inizio dell’anno, io sì perché lo conosco. Ceccaroni è uno spot per i compagni, ha la mentalità giusta. È lo stesso dell’anno scorso, si porta dietro quell’esperienza. Un giocatore senza la squadra non può fare bene”.

ORE 11.20 – “Non so fare le tabelle, l’obiettivo è ancora lontano, abbiamo tre scontri diretti fuori casa. Col Bari sarà una gara difficile, in casa non sbaglia mai l’atteggiamento. Non dobbiamo fare calcoli, serve continuità. Abbiamo un obiettivo e lo possiamo perseguire partita dopo partita. Il Bari vorrà batterci, noi dovremo avere lo stesso atteggiamento delle gare precedenti. Col Sassuolo, sul 4 – 0, abbiamo pensato che la partita fosse vinta ed è stato un errore, non devi mai abbassare la guardia. La squadra non si è fatta condizionare dagli episodi negativi”.

ORE 11.23 – “In alcune partite, per voler vincere, abbiamo subito, penso alle gare con Cittadella e Catanzaro. Ogni match ha la sua storia. Dobbiamo trarre beneficio dagli errori, c’è la possibilità di prenderci qualcosa di importante. Dobbiamo essere ambiziosi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA SERIE A NON È PIÙ UN MIRAGGIO