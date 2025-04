Magnani: “Credo tanto alla Serie A. Col City Group il Palermo può arrivare ovunque”

Uno degli acquisti più importanti del mercato invernale del Palermo è stato senza dubbio Giangiacomo Magnani. Il difensore centrale ex Verona ha saltato appena sette minuti con la maglia rosanero dal suo arrivo in Sicilia e si è subito rivelato un pilastro fondamentale della difesa, con prestazioni spesso ben oltre la sufficienza. Intervistato a gianlucadimarzio.com, Magnani ha parlato della sua felicità nel vestire la maglia rosanero.

“Quando si è presentata l’opportunità di venire qui, l’ho vista un po’ come un segno del destino. Mentirei se dicessi che mi sento responsabile per aver alzato il livello, però posso dire che dal mercato di gennaio la squadra ha trovato una nuova compattezza e sicurezza in noi stessi. Questo è l’aspetto più importante”, ha affermato.

Il classe 1995 ha parlato degli obiettivi del club, commentando la convincente vittoria contro la capolista: “Non so se sarà la partita della svolta, ma lo spero. Non posso negare che ci dà grande slancio per il futuro. Credo molto nella Serie A, voglio far parte di questa scalata e di questo obiettivo perché la città lo merita“.





Successivamente, si è espresso sul legame con la piazza: “Palermo mi piace molto come città, ha un mare meraviglioso, e questo non si può negare. Anche dal punto di vista architettonico è una città speciale. Qui la gente ti dà tanto calore e forza, facendoti sentire bene”.

Riguardo le prospettive future, Magnani ha risposto così: “Se credo all’Europa con questa maglia? Il Palermo, passo dopo passo, può arrivare ovunque, soprattutto con una proprietà come quella del City Football Group. In futuro questa società non ha limiti, ma per ora sono concentrato sul presente e credo che la Serie A sia l’unico obiettivo”.

Infine, su Pohjanpalo: “Joel è fortissimo. Ci sta dando tanto così come gli altri attaccanti, è un leader silenzioso che dimostra le cose con i fatti e sta facendo tantissimi gol“.

