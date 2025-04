Arbitro aggredito a Riposto: arrivano le pesanti sanzioni del Giudice Sportivo

Dopo i gravi e violenti fatti avvenuti a Riposto dove, durante una partita playoff del campionato provinciale U17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, alcuni calciatori hanno aggredito l’arbitro Diego Alfonsetti di 19 anni, è arrivata la dura sanzione del Giudice Sportivo.

La squadra protagonista, la RSC Riposto è stata infatti esclusa dal campionato Under 17 per la stagione 2025-2026 e multata con un’ammenda di 500 euro. Pene ancora più pesanti sono state stabilite per i calciatori coinvolti nell’aggressione.

Sergio Rapisarda, Fabio Arcidiacono, Matteo Mancini, Mario Messina, Gabriel Pagano, Matteo Finocchiaro, Matteo Treffiletti, Simone Alfio Rosa e Mattia Sebastiano Cucè, calciatori protagonisti dei calci e dei pugni sferrati al direttore di gara, sono stati squalificati fino al 5 aprile 2030, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Mentre, fino al 5 Aprile 2028 il giocatore Alessandro Dilettoso.





L’allenatore, Maurizio Anastasi e il dirigente Rosario Previti sono stati sospesi fino a giugno 2025. Una sanzione che ha una durata più breve perché i due hanno collaborato alla difesa e quindi all’allontanamento dell’arbitro dall’aggressione.

LEGGI ANCHE

DIONISI IN CONFERENZA STAMPA