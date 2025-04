Pohjanpalo “supera” il Palermo, i calci d’angolo adesso diventano un fattore

Il Palermo si riscopre spietato su calcio d’angolo: i rosanero hanno vinto la partita contro la capolista Sassuolo grazie a tre gol nati da corner, specialità che gli uomini di Dionisi stanno sempre più perfezionando grazie anche all’innesto di Joel Pohjanpalo.

Gol da calcio d’angolo: Pohjanpalo “supera” il Palermo

Pohjanpalo ha infatti già segnato più gol di quanti il Palermo ne aveva già fatto sugli sviluppi di corner: prima del match con il Sassuolo, gli unici gol arrivati dalla bandierina erano stati quelli di Insigne contro il Frosinone e di Le Douaron contro il Bari. E non si tratta di impatti diretti con il pallone come quelli del finlandese, bensì conclusioni scaturite da mischie. Insigne ha segnato da fuori area su ribattuta, mentre Le Douaron, pur essendo in area, ha sfruttato un rimpallo avvenuto dopo il cross di Ranocchia.

Gli unici gol che si avvicinano a quelli segnati da Pohjanpalo col Sassuolo sono quelli che il Palermo ha segnato in casa del Sudtirol: in quell’occasione due punizioni dalla trequarti di Ranocchia trovarono la testa di Baniya prima e Diakité poi (la partita finì 1 – 3).





Effetto “Pohja”, il Palermo ha un’arma in più sui piazzati

Pohjanpalo ha segnato 2 gol di testa direttamente dal cross del calcio d’angolo e uno da terra dopo una serie di tentativi, ma nato sempre da corner: si tratta di una minaccia che il Palermo prima non aveva o che comunque non ha mai sfruttato al meglio. Basti pensare che un peso massimo come Henry, che ha giocato parecchi minuti da titolare nella prima parte di stagione, non abbia segnato neanche una rete nella casistica in questione.

Il Palermo è una delle squadre in Serie B che batte più calci d’angolo: col Sassuolo impressionante il numero raggiunto, 9, non perché siano tanti in sé ma perché la maggior parte di essi sono arrivati nei primi 30′ di gara. Sfruttando meglio la mole di corner a disposizione, approfittando della qualità di chi li batte (Blin e Ranocchia) e della strapotenza di chi è in area, i rosanero potrebbero ritrovare qualche punto prezioso in più, fondamentale in questo finale di stagione ma anche per qualsiasi squadra che lotta per i vertici della classifica.

Quella che è da sempre stata una delle debolezze del Palermo si può dunque trasformare in arma in più: spesso si è parlato di quanto i rosanero in passato abbiano sofferto le palle alte e in particolare i calci d’angolo a sfavore. Sotto questo aspetto una pezza sembrano avercela messa Magnani e Audero, il primo con una spiccata leadership difensiva e un importante stacco di testa all’interno del suo bagno di skills personali, il secondo con una certezza maggiore sulle uscite rispetto ai precedenti portieri rosanero.

