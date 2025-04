Lupo: “Ai playoff occhio alla Juve Stabia, ma Palermo e Cremonese se la giocheranno”

“Ai playoff la Juve Stabia può essere una mina vagante ma Palermo e Cremonese se la giocheranno forti del loro organico“. Lo dice l’ex direttore sportivo Fabio Lupo, intervistato sulla B da Tuttomercatoweb.

Il diretto sportivo non fa pronostici certi per la promozione in A, diretta o meno. “E poi Bari e Modena possono ancora giocarsela. È ancora presto per dire Pisa, perché tutto può succedere. La B regala grandi sorprese, lo Spezia se la giocherà fino alla fine”.

Poi, la lotta salvezza? “L’equilibrio regna sovrano. Fino alla Carrarese e Frosinone che possono anche guardare ai playoff tutti sono ancora coinvolti. Nessuno può dirsi fuori dalla lotta o rassegnato. Probabilmente ad eccezione del Cosenza”.