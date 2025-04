Coppa Italia Serie C, gioia Rimini: battuta la Giana Erminio in finale

Il Rimini vince la Coppa Italia Serie C: il club romagnolo ha battuto la Giana Erminio nel doppio confronto finale. La partita d’andata giocata a Gorgonzola è stata vinta dai biancorossi in trasferta, mentre il match di ritorno è terminato con il risultato di parità (0 – 0).

Per il Rimini si tratta di una vittoria importante non solo per la storia del club ma anche in ottica playoff: i romagnoli sono infatti qualificati al primo turno nazionale degli spareggi utili per andare in Serie B. Per arrivare in finale il Rimini ha eliminato tra le altre il Trapani. Il club biancorosso è al momento nono nel girone B di Serie C.

Brutta delusione invece per la Giana Erminio: a tre giornate da termine del campionato il club lombardo è al settimo posto del girone A di Serie C, a soli 4 punti di distanza dal quarto posto occupato dall’Albinoleffe.