Sampdoria, primo allenamento per Evani: applausi dei tifosi e Borini reintegrato

Alberico Evani ha diretto il suo primo allenamento da allenatore della Sampdoria. L’ex calciatore blucerchiato, insieme al vice Attilio Lombardo, è molto amato per i suoi trascorsi in maglia doriana dai tifosi, che infatti non gli hanno fatto mancare affetto e applausi a Bogliasco, sede degli allenamenti della squadra.

Tra le prime decisioni del nuovo staff, che include anche Roberto Mancini, ex tecnico della Nazionale e ora supervisore dell’area tecnica, c’è quella di reintegrare in rosa Fabio Borini. Il giocatore, che era finito ai margini del progetto durante la gestione Semplici, sembra ora essere parte integrante delle scelte del nuovo tecnico, il quale vuole puntare su di lui per cercare di dare maggiore qualità a un attacco che fatica a segnare.

La Sampdoria vive un periodo decisamente complicato. I blucerchiati, reduci dalle pesanti sconfitte contro Frosinone e Spezia, cercano il riscatto nella gara casalinga contro il Cittadella, in programma sabato 12 aprile alle ore 17:15. L’obiettivo è quello di allontanarsi dal terzultimo posto in classifica e cercare di raggiungere una salvezza, nelle ultime sei giornate di campionato, che eviterebbe ai liguri la prima storica retrocessione in Serie C.





