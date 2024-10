Serie B, Bari – Catanzaro sarà gratis su Dazn: il comunicato

Bari – Catanzaro gratis su Dazn: come già fatto per altre partite di Serie B, l’emittente unica detentrice dei diritti della competizione ha annunciato che la partita che aprirà la 9a giornata e che andrà in scena allo Stadio San Nicola sarà trasmessa in modalità gratuita.

IL COMUNICATO

Dazn annuncia che la sfida tra Bari e Catanzaro, che aprirà le danze della 9a giornata di campionato di Serie BKT, sarà trasmessa anche in modalità gratuita. In programma venerdì 18 ottobre alle 20.30, la partita inaugurerà il ritorno della Serie BKT dopo la pausa per le nazionali. Il match ospitato al San Nicola vedrà la squadra allenata da Moreno Longo cercare la vittoria dopo i pareggi contro Cosenza e Cremonese mentre il Catanzaro andrà alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout.

I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. A soli due punti di distanza in una classifica sempre più corta, Bari e Catanzaro sono pronti a sfidarsi all’interno di uno dei campionati più imprevedibili di sempre.