Playoff Serie C, Catania – Pescara: data, orario e dove vederla in tv

La corsa alla promozione in Serie B entra nel vivo con il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tra i match più attesi c’è Catania – Pescara, una sfida dal sapore storico tra due piazze prestigiose del calcio italiano, che si affronteranno in una doppia sfida a eliminazione diretta. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, orari e su dove vedere in diretta TV il confronto tra etnei e abruzzesi.

📅 Date e orari di Catania – Pescara nei playoff Serie C 2025

La sfida tra Catania e Pescara si disputerà in due partite: andata e ritorno, secondo quanto stabilito dal regolamento ufficiale della Lega Pro.

Gara di Andata 🗓 Domenica 11 maggio 2025 🕗 Ore 20:00 📍 Stadio Angelo Massimino, Catania

Gara di Ritorno 🗓 Mercoledì 14 maggio 2025 🕗 Ore 20:00 📍 Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, Pescara

In virtù del regolamento, sarà il Pescara a giocare la gara di ritorno in casa, essendo testa di serie sorteggiata.





📺 Dove vedere Catania – Pescara in diretta TV e streaming

Entrambi i match della doppia sfida saranno visibili in diretta TV su Sky Sport, che trasmetterà l’intera fase nazionale dei playoff di Serie C. Sarà quindi possibile seguire Catania – Pescara in diretta live su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Inoltre, la gara di andata (11 maggio) sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di seguire l’incontro in TV e su RaiPlay.

⚽ Una sfida dal peso specifico altissimo

Il doppio confronto tra Catania e Pescara rappresenta uno snodo fondamentale per entrambe le squadre. I siciliani, dopo una stagione complessa ma culminata in una qualificazione ai playoff, puntano a rilanciarsi grazie alla spinta del “Massimino”. Il Pescara, invece, forte della sua esperienza in queste fasi, cercherà di sfruttare il fattore campo nel ritorno per proseguire il proprio cammino verso la Serie B.

✅ Riepilogo: Catania – Pescara playoff Serie C 2025

Partita Data Orario Stadio Diretta TV Andata Domenica 11 maggio 20:00 Angelo Massimino (Catania) Sky Sport, Rai Sport Ritorno Mercoledì 14 maggio 20:00 Adriatico (Pescara) Sky Sport