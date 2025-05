Palermo, i convocati per il Frosinone: stop per Magnani, out anche Ceccaroni

È ancora emergenza difesa per il Palermo. Giangiacomo Magnani non è stato convocato per la sfida contro il Frosinone perché in seguito a un risentimento muscolare accusato in allenamento, si è sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una elongazione alla gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Confermata anche l’assenza di Pietro Ceccaroni. In pratica, il Palermo deve fare a meno dei due migliori difensori per la delicata sfida contro il Frosinone. La lista dei convocati è composta da 22 giocatori e oltre a Magnani e Ceccaroni mancherà anche il lungodegente Gomis.

I convocati del Palermo

1 Desplanches





3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

43 Nikolaou

46 Sirigu

LEGGI ANCHE

PALERMO – FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI