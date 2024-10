Nocerino lascia il Miami FC: finisce l’avventura americana dell’ex Palermo

Antonio Nocerino e il Miami FC prendono strade diverse: il club statunitense ha comunicato la partenza dell’allenatore italiano, ex calciatore del Palermo tra le altre, a due giornate dal termine della regular season.

Il Miami FC è ultimo con appena 11 punti in 32 partite disputate in USL Championship, campionato che equivale alla Serie B statunitense.

IL COMUNICATO

Il Miami Football Club annuncia la partenza del capo allenatore Antonio Nocerino. Dopo un’attenta riflessione, Nocerino si prenderà un periodo di aspettativa con effetto immediato fino alla conclusione della stagione 2024. Nocerino ha anche scelto di rifiutare la sua opzione del 2025 come capo allenatore dopo che lui e il Miami FC hanno raggiunto un accordo reciproco.

L’attuale capo allenatore della USL Academy, Marcello Alves, ricoprirà il ruolo di capo allenatore ad interim per il resto della stagione 2024. Il Miami FC farà annunci futuri sulla gestione tecnica nelle prossime settimane e mesi. Il Miami FC desidera estendere i suoi ringraziamenti ad Antonio per i suoi sforzi in questa stagione e augurargli il meglio per i suoi impegni futuri.