Genoa, il presidente Zangrillo: “Balotelli a Marassi può tornare grande”

Parla Alberto Zangrillo. Il presidente del Genoa ha rilasciato un’intervista per Radio Sportiva in cui, oltre a parlare di Gilardino e dell’inizio difficile della squadra, ha anche detto la sua sul possibile arrivo di Balotelli, sbilanciandosi e non poco.

“Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato – afferma -, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi”.

“Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa – continua Zangrillo -. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni”.