Modena – Palermo, le probabili formazioni: dubbi in difesa

(AGGIORNATO IL 17 OTTOBRE, ORE 12.06). Ecco le probabili formazioni di Modena – Palermo, match valido per la 9a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento sabato 19 ottobre, alle ore 15, stadio “Alberto Braglia” di Modena):

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Cotali; Santoro, Magnino; Bozhanaj, Palumbo, Idrissi; Abiuso.

Indisponibili: Ponsi, Defrel, Mendes

Squalificati: /

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité (Pierozzi), Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Di Bartolo, Gomis, Blin, Lucioni

Squalificati: /

Alessio Dionisi è stato chiaro anche nella conferenza stampa prima della partita col Modena: non esiste un problema di modulo. Conferma, quindi, per il 4-3-3, anche se il tecnico ha qualche dubbio sia in difesa che in attacco. Pierozzi ha recuperato e con molto probabilità sarà convocato.

DIFESA

In porta è confermato Desplanches mentre c’è qualche dubbio sulle fasce: Diakité e Lund hanno giocato in nazionale, viaggiando molto, e uno dei due potrebbe riposare. Pierozzi è rientrato in gruppo soltanto mercoledì; probabile che vada in panchina, ma sono tre giocatori per due maglie Al centro giocano ancora Baniya e Nikolaou.

CENTROCAMPO

Si va verso la conferma del solito terzetto. Segre agisce sul centrodestra, Gomes al centro e Ranocchia sul centrosinistra. I tre stanno trovando continuità, difficile cambiare, anche se la condizione fisica di Verre è in crescendo.

ATTACCO

Dovrebbe cambiare in toto il tridente offensivo rispetto alla partita con la Salernitana. Di Francesco si riprende il posto sulla sinistra, mentre a destra Insigne sembra in vantaggio su Le Douaron. Brunori potrebbe andare in panchina, con Henry riproposto dal primo minuto.

