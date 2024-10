Verso Modena – Palermo, la conferenza stampa di Dionisi / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa nell’antivigilia della gara contro il Modena, valida per la nona giornata di Serie B.

Il Palermo è reduce da due settimane di pausa per le partite delle Nazionali, ma anche dalla sconfitta del Barbera contro la Salernitana che ha riacceso malumore tra i tifosi.

“Non esiste un problema di modulo, dobbiamo essere più efficaci. Abbiamo qualità per rimettere a posto i numeri”, ha esordito Dionisi in conferenza stampa.

Sulla partita: “Col Modena è difficile, Bisoli conosce la categoria, in casa beneficia della spinta del pubblico”.