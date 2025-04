Spezia – Sampdoria sarà visibile gratis su Dazn

Spezia – Sampdoria, match della 32a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma domenica 6 aprile alle 17.15.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Occhi puntati sul derby ligure. Lo Spezia arriva da una sola vittoria nelle ultime sette giornate e cerca di tornare al successo per recuperare terreno dal Pisa, secondo in classifica, e aumentare il divario dalla Cremonese. Situazione completamente opposta per la Sampdoria: i blucerchiati arrivano dalla pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone e, in campionato, non vincono da due mesi. Gli uomini di Semplici – riconfermato in panchina – hanno il bisogno assoluto di fare punti per uscire dalla zona retrocessione.





