(AGGIORNATO IL 3 APRILE, ORE 11.54). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Sassuolo, match valido per la 32a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 6 aprile, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre (Verre), Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Nikolaou, Di Francesco





Squalificati: /

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Ghion; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri.

Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup, Mazzitelli, Bonifazi

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare l’undici che ha vinto sul campo della Salernitana, anche se in stagione ha raramente seguito il principio del “squadra che vince non si cambia”. Verre torna dalla squalifica e potrebbe rappresentare l’unica novità rispetto all’ultima gara, ma sono ancora in corso alcune valutazioni: con Segre sulla trequarti, infatti, i rosa sono apparsi più equilibrati. Restano indisponibili Gomis, Nikolaou e Di Francesco.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Audero. Nessuna novità in difesa, dove il terzetto sta trovando continuità nelle ultime settimane: Baniya agirà sul centrodestra, Magnani sarà confermato al centro, mentre Ceccaroni si posizionerà sul centrosinistra.

CENTROCAMPO

Pierozzi ha accusato un lieve fastidio fisico durante la sfida contro la Salernitana, ma dovrebbe comunque partire titolare sulla fascia destra. A sinistra, conferma per Lund. In mezzo al campo, spazio ancora a Gomes e Blin.

ATTACCO

L’unico vero dubbio riguarda la trequarti: Segre ha garantito maggiore equilibrio contro la Salernitana e potrebbe essere riconfermato, ma resta aperto il ballottaggio con Verre, che torna dalla squalifica e prima dell’assenza era un titolare fisso. Nessuna incertezza invece in attacco: Brunori e Pohjanpalo sono intoccabili.

