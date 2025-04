Catania, grande entusiasmo per la gara con l’Avellino: previsto il pienone al “Massimino”

II tifosi etnei rispondono presente. In occasione della partita tra Catania e Avellino, in programma domenica 6 aprile alle ore 19.30, si prevede il pienone allo stadio “Massimino”. Secondo quanto riportato da La Sicilia, i biglietti per la curva nord sono già esauriti, e le possibilità di trovare un posto in altri settori dello stadio sono molto limitate.

Ci si aspetta dunque una grande cornice di pubblico per un match che vale moltissimo per entrambe le squadre. Il Catania punta a migliorare la propria posizione in vista dei playoff, mentre l’Avellino, dal canto suo, cerca l’ennesimo successo per mantenere il primato nel girone C e alimentare il sogno della Serie B.

Il clima di festa atteso, però, non vedrà protagonisti i supporters irpini, che non potranno essere presenti allo stadio a causa del divieto della vendita dei biglietti ai residenti di Avellino e provincia imposto dal prefetto di Catania





I rossoazzurri arrivano da una straordinaria vittoria nel derby contro il Trapani e cercano il nono risultato utile consecutivo, che proietterebbe gli uomini di Toscano verso la quarta posizione, attualmente occupata dal Crotone. Tuttavia, l’Avellino è reduce da una striscia di sette vittorie consecutive e non ha intenzione di fermarsi a sole quattro giornate dalla fine del campionato. Gli irpini, tallonati dal Cerignola, non possono permettersi passi falsi.

