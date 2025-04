Brunori: “Gol contro la Salernitana? È stato spontaneo. Sempre bello festeggiare con i tifosi”

Matteo Brunori è stato votato Player of the Week. Il capitano rosanero ha espresso il suo ringraziamento in un’intervista sui canali ufficiali della Lega B e ha poi analizzato l’autentica perla segnata contro la Salernitana, che ha portato al momentaneo 0 a 1 il Palermo.

“Con Alex stavamo decidendo cosa fare, lui mi ha suggerito di toccarla e cercare il tiro. A me è venuto naturale mirare forte sul secondo palo, e fortunatamente è uscito un gol bellissimo. È sempre una grande emozione segnare sotto il settore ospiti rosanero e festeggiare con i nostri tifosi“.

Il numero 9 ha poi sottolineato che non si trattava di uno schema preparato. “Il bello di questo gol è stata la spontaneità, perché è stato tutto deciso al momento. Tra l’altro, Alex si è preso anche l’assist, e ci siamo anche divertiti a scherzarci sopra“.





