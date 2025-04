Palermo – Sassuolo, gara affidata a un arbitro internazionale: la designazione completa

È Fabio Maresca della sezione di Napoli l’arbitro designato per Palermo – Sassuolo, gara valida per la 32a giornata di Serie B, in programma domenica 6 aprile, alle 15, allo stadio “Renzo Barbera”. Non ci sono precedenti in stagione con i rosanero.

Chi è Fabio Maresca

Maresca è uno degli arbitri più esperti della Serie A. Ha iniziato la carriera nel 1997 arbitrando una partita degli Esordienti e ha scalato progressivamente tutte le categorie: dalla CAN D fino alla Serie B nel 2013. L’esordio in Serie A è arrivato il 18 maggio 2014 in Lazio – Bologna, rompendo un’assenza lunga 50 anni per gli arbitri della sezione AIA di Napoli. Vigile del fuoco di professione, ha superato le 129 presenze in massima serie e nel 2023 ha diretto la finale di Supercoppa, mentre nel 2024 quella di Coppa Italia.

Maresca è stato il primo arbitro a concedere un rigore in Serie A grazie all’OFR (On Field Review) del VAR: accadde in Juventus – Cagliari del 2017. È entrato nel novero degli internazionali FIFA nel 2020, debuttando in Irlanda-Finlandia. Tra le sfide più prestigiose dirette c’è anche il derby greco tra Olympiacos e Panathinaikos. Non sono mancate le polemiche: memorabile lo sfogo di Antonio Conte (“Sei sempre tu!”) per alcune decisioni controverse. In Udinese – Milan del 2024 ha sospeso il match dopo insulti razzisti rivolti a Maignan, guadagnandosi il plauso generale.





La scorsa stagione è stata segnata da un lungo stop: prima uno sfortunato episodio in Kuwait con un’accusa di minaccia da parte di un calciatore, poi un serio problema al ginocchio che ha richiesto ben tre interventi.

Tornato ad allenarsi, è stato designato per alcune gare di Serie B prima di rientrare in Serie A. Quest’anno ha diretto anche due gare di qualificazione alla Champions League e una di Conference League. Nonostante tutto, Maresca è stato premiato con il “Viareggio Sport” come miglior arbitro della stagione 2023/2024, a conferma del suo ruolo di primo piano nel panorama arbitrale italiano.

Maresca e il Palermo

Maresca ha arbitrato il Palermo in cinque occasioni. Il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, in Serie A, quando nella stagione 2016/17 i rosa hanno perso 4 – 1 contro l’Udinese. Il precedente più recente risale allo scorso campionato, Bari – Palermo 0 – 0.

Pagliardini e Fontemurato sono gli assistenti, Ubaldi è stato scelto come quarto uomo. Al Var c’è Paterna, mentre l’Avar è Di Vuolo.

La designazione completa

PALERMO – SASSUOLO Domenica 6/04 h. 15.00

MARESCA

PAGLIARDINI – FONTEMURATO

IV: UBALDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

