Eccellenza B, il Vittoria ci crede ancora. Terranova: “La speranza è l’ultima a morire”

Mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare del campionato di Eccellenza girone B e la lotta al vertice resta super serrata. Al primo posto a pari punti Milazzo e Modica, a -3 il Vittoria che vuole giocarsi le sue chance fino alla fine. Ne abbiamo parlato con il tecnico Nicolò Terranova.

A due giornate dalla fine siete ancora a -3 dalle due di vetta. Ci credete?

“Sappiamo che le possibilità si sono assottigliate, ma la speranza è l’ultima a morire. Difficilmente le due che ci stanno davanti perderanno punti, ma noi dobbiamo continuare su questa strada e vincerle tutte. Non so che percentuale di possibilità abbiamo, ma so che c’è e dobbiamo fare il massimo”.





Siete reduci da una grande vittoria contro la Jonica…

“Con la Jonica la squadra mi ha dimostrato segnali di crescita. Siamo in una fase di miglioramento continuo, c’è stata subito empatia tra squadra, società e ambiante subito dal mio arrivo, e questo ha reso tutto più semplice. La perfezione non c’è mai, tutto è sempre migliorabile. Noi, con un gruppo sempre disponibile, siamo pronti a lavorare per farlo”.

Domenica farete visita ad un Misterbianco già retrocesso, darà spazio a chi ha giocato meno?

“La rosa non è ampissima, è chiaro che farò qualche cambio anche dovuto al fatto che abbiamo giocatori acciaccati che hanno bisogno di recuperare la migliore condizione fisica”.

Qualora dovessero arrivare i play off, che margini di crescita ha la squadra?

“Bisogna arrivarci bene con la testa e mantenere una condizione fisica ottimale. Con questa voglia che mettono i ragazzi durante gli allenamenti tutto è possibile. La squadra è in continua evoluzione sotto tutti i punti di vista e quello che fa la differenza è la mentalità e noi stiamo lavorando soprattutto su quella”.

LEGGI ANCHE

NISSA, MALTESE: “CONTINUIAMO A CREDERE NEI PLAY OFF”

ACIREALE, CHIANESE: “PRONTI PER ULTIME 5 FINALI”