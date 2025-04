Serie D, Pisciotta (Sancataldese): “Pidatella è un maestro. Continuando così ci salveremo”

La Sancataldese è tra le tante squadre siciliane che lottano per la salvezza nel campionato di Serie D girone I. Tra i giovani che si sono maggiormente messi in mostra tra i verdeamaranto, nell’arco dell’intero campionato, c’è Tommaso Pisciotta.

Per un giovane quanto è importante lavorare con un “maestro” come Pidatella?

“Avere un allenatore come lui è importante per i giovani, sa dare fiducia e non ha paura di giocare con più Under. Un tecnico come lui per la crescita di un calciatore è fondamentale, non nego che abbia influito sulla mia scelta di approdare alla Sancataldese”.





Siete reduci da un ottimo pari sul campo del Favara…

“Un ottimo risultato, anche perché pure loro avevano bisogno di vincere. L’unico rammarico è che dopo il vantaggio, abbiamo subito il gol prima dell’intervallo. Abbiamo giocato un’ottima partita che ci ha permesso di prolungare la striscia positiva. È il classico pareggio da bicchiere mezzo pieno”.

La salvezza è alla portata, siete a +3 sulla zona play out…

“La permanenza nella categoria dipende solo da noi,. Restano da giocare le ultime cinque partite, è importante non fare l’errore di allentare la tensione. Dobbiamo continuare a crederci, non dobbiamo mollare di una virgola. La classifica è veramente corta, ci saranno tanti scontri diretti, dobbiamo cercare di ottenere il massimo soprattutto dalle gare casalinghe”.

Domenica nel vostro fortino arriva il Ragusa anch’esso alla ricerca di punti salvezza…

“Come accennavo è uno scontro diretto. Loro sono un’ottima squadra, reduce da una vittoria contro la Nissa che li fa stare in fiducia. Abbiamo però bisogno dei tre punti, soprattutto in casa con il supporto dei nostri tifosi non possiamo sbagliare. Nonostante i periodi difficili, i nostri supporters sono stati encomiabili”.

