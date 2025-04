Serie B, Breda e Semplici rimangono in panchina: ma è fiducia a tempo

Roberto Breda e Leonardo Semplici sono stati per il momento confermati sulle rispettive panchine. Le dirigenze di Salernitana e Sampdoria hanno deciso di proseguire con i propri allenatori nonostante le sconfitte contro Palermo e Frosinone e le posizioni complicate in classifica.

Per quanto riguarda la Sampdoria, attualmente i blucerchiati sono fermi al diciassettesimo posto con 32 punti. Non vincono addirittura dall’8 febbraio, quando si imposero di misura contro il Modena. Da allora, la squadra di Semplici ha collezionato due sconfitte e quattro pareggi. L’allenatore deve soprattutto dare una scossa per evitare il disastro di una retrocessione in Serie C. Nel prossimo turno, la Sampdoria è chiamata a ripartire, ma dovrà farlo in una partita decisiva: il derby contro lo Spezia.

In casa Salernitana, anche Iervolino ha deciso di confermare il proprio allenatore in panchina, nonostante una classifica ancora più preoccupante rispetto a quella della Sampdoria: i granata sono infatti diciannovesimi con 30 punti. Anche per loro la vittoria manca da tempo, precisamente dall’8 marzo, sempre contro il Modena e sempre di misura. Successivamente, è arrivato il pari contro il Bari e la recente sconfitta contro i rosanero. Nel prossimo turno, la Salernitana sfiderà la Juve Stabia, una delle squadre più in forma.





