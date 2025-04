Palermo, la “panchina” non aiuta: Dionisi e i giocatori si prendano le loro responsabilità

Il Palermo non riceve sufficiente aiuto dalla panchina: troppe volte in stagione i rosanero hanno perso punti importanti nei secondi tempi anche a causa di un modesto apporto da parte dei subentrati. Spesso le responsabilità sono ricadute sulle scelte di Dionisi, a volte cervellotiche se non addirittura incomprensibili, ma non si può non criticare i singoli calciatori che subentrano dalla panchina senza mettere in campo il giusto atteggiamento.

Panchina flop, non è solo colpa di Dionisi

Il Palermo targato Alessio Dionisi ha uno degli apporti dalla panchina peggiori di tutto il campionato: sono appena 4 i gol segnati e 4 gli assist forniti dai subentrati in questa stagione. Con appena 8 partecipazioni ai gol di squadra il Palermo è al 17esimo posto relativamente al contributo di chi non è partito titolare. Una statistica impietosa se si pensa al valore della rosa, tra i più alti di tutto il campionato. Il raffronto con altre squadre come il Sassuolo (31 tra gol e assist) o la Cremonese (28 tra gol e assist) è quasi mortificante. Ma sono avanti anche club più modesti come la Reggiana, il Cesena o altri.

Gli unici gol segnati dai subentrati del Palermo sono quelli di Insigne (uno decisivo contro la Cremonese, l’altro contro il Sudtirol), uno di Brunori contro la Juve Stabia su rigore e infine quello di Di Mariano contro il Cosenza, decisivo per il pareggio. Delle quattro partite in questione, i rosanero ne hanno vinte tre e pareggiata una, il che significa che in un modo o nell’altro l’apporto di chi subentra con forze fresche può e deve fare la differenza.





Non si possono giustificare alcuni atteggiamenti in campo come, ad esempio, quelli visti a Salerno: Le Douaron e Insigne sarebbero titolari in moltissime squadre del campionato eppure non sono riusciti a tenere neanche un pallone in un momento di difficoltà dei rosanero, mentre Vasic continua a essere un oggetto misterioso su cui solamente Dionisi continua a credere.

I due calciatori che hanno più minuti da subentrati sono anche quelli che meno hanno dato apporto ai risultati del Palermo: al primo posto c’è proprio Vasic, fermo a 0 gol e 0 assist (e prestazioni spesso anonime). Al secondo posto c’è Le Douaron, che dalla panchina ha sfornato solamente un assist. Il francese ha perso molto terreno con l’arrivo di Pohjanpalo e ormai è relegato soprattutto alla panchina ma ha dato il suo meglio solo quando è stato scelto dall’inizio, segnando 4 gol in 5 partite, tutte giocate da titolare. Sul gradino più basso del podio c’è Brunori, ma difficilmente rivedremo il capitano partire dalla panchina (e in ogni caso, con meno minuti giocati, ha collezionato un gol e 2 assist).

Il Palermo fatica dove Corini primeggiava

L’apporto dalla panchina è un tasto dolente anche perché durante la passata stagione il Palermo ha primeggiato in questa particolare statistica: sotto la gestione Corini i subentrati hanno partecipato a 24 reti tra gol (13) e assist (11), solamente il Parma capolista aveva fatto meglio dei rosanero.

Fatta eccezione per Brunori e Di Francesco, il Palermo ha ceduto tutti i calciatori che la passata stagione si sono resi protagonisti di grandi prestazioni da subentrati. La mente va subito a Soleri, re di questa particolare statistica con 4 gol e un assist da subentrato, a seguire Mancuso con 3 gol e 2 assist, Stulac con 3 gol e un assist e infine Aurelio, con un gol e un assist.

