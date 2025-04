Trabzonspor – Inter, Youth League: dove vederla in tv e streaming, regolamento

Martedì primo aprile 2025 l’Inter Primavera torna in campo per i quarti di finale della UEFA Youth League. Ad attenderla c’è il Trabzonspor Under 19, formazione rivelazione del torneo che ha già eliminato due italiane eccellenti: Juventus e Atalanta. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.00 allo Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon, in Turchia. In palio c’è un posto nelle Final Four della competizione.

Inter Primavera, impegno europeo tra Coppa Italia e Champions

Settimana intensa per l’Inter su più fronti. Se la prima squadra sarà protagonista mercoledì 2 aprile nel derby contro il Milan valido per la semifinale di Coppa Italia, i riflettori del giorno precedente saranno puntati sulla Primavera, impegnata in un match secco da dentro o fuori. La formazione nerazzurra cercherà di proseguire il suo cammino europeo contro un’avversaria in grande fiducia.

Dove vedere Trabzonspor – Inter in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky, sul canale Sky Sport Calcio (202). La telecronaca è affidata a Federico Botti, voce abituale delle giovanili e delle competizioni internazionali giovanili.





Per chi preferisce seguire la partita in streaming, le opzioni non mancano. Il match sarà visibile gratuitamente su UEFA.tv, previa registrazione, e anche su Inter.it, il sito ufficiale del club nerazzurro. Inoltre, sarà possibile guardarlo in diretta anche tramite le piattaforme Sky Go e NOW, riservate agli abbonati.

Regolamento Youth League: cosa succede in caso di parità

Essendo una sfida a eliminazione diretta, non sono previsti tempi supplementari. Se la partita dovesse concludersi in parità al termine dei 90 minuti regolamentari, il regolamento della UEFA Youth League prevede il ricorso immediato ai calci di rigore. Una formula che rende ogni dettaglio decisivo e ogni errore potenzialmente fatale.

La vincente della sfida affronterà in semifinale una tra Salisburgo e Olympiacos, anch’esse impegnate nei quarti di finale. Le Final Four si giocheranno come da tradizione a Nyon, sede UEFA, trasformando i sogni dei giovani in realtà europea.

Tutto su Trabzonspor – Inter

• Partita: Trabzonspor U19 – Inter Primavera

• Data: Martedì 1 aprile 2025

• Orario: Ore 17.00 (ora italiana)

• Stadio: Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon

• Diretta TV: Sky Sport Calcio (canale 202)

• Streaming: UEFA.tv, Inter.it, Sky Go, NOW