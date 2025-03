Trapani, Liotti: “Chiedo scusa a tutti, non volevo mettere in difficoltà la squadra”

Il Trapani perde contro la Cavese per 2 – 1 e incassa la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Attualmente, i granata scivolano pericolosamente al tredicesimo posto con 32 punti.

Dopo la partita, gli animi si sono inevitabilmente surriscaldati, anche a causa di un tweet del presidente Antonini, che ha attaccato pesantemente prima l’allenatore Torrente, chiedendone le dimissioni, e poi l’esterno Liotti, espulso durante la gara. Proprio Liotti, attraverso i suoi canali social, ha poi pubblicato un messaggio in cui ha ammesso di aver sbagliato e ha fatto mea culpa.

“Chiedo scusa alla società, ai compagni di squadra, ai tifosi e il mister per il mio comportamento durante la partita con la Cavese. Ho agito d’istinto sbagliando, ma mai avrei voluto mettere in difficoltà la squadra in un momento così delicato – afferma – . Purtroppo le cose non stanno andando bene e il nervosismo ha preso il sopravvento. Mi impegnerò con tutte le mie forze per non ripetere più certi errori e soprattutto per aiutare la squadra, insieme a tutto l’ambiente, a risollevarsi”.





