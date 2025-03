Trapani, Antonini tuona: “Torrente ammetta di aver fallito e se ne vada”

Valerio Antonini è una furia. Il patron del Trapani ha espresso tutta la sua rabbia sul suo profilo X al termine della partita persa dai granata per 2-1 contro la Cavese, una sconfitta che segna la quinta consecutiva per la squadra siciliana. Antonini ha usato parole durissime nei confronti del suo allenatore, Torrente.

“Credo che un allenatore, ma prima di tutto un uomo, che conduce la squadra in questo modo, sommando solamente sconfitte indecorose, debba avere il coraggio di ammettere che ha fallito ed andarsene – scrive Antonini -. Non può essere sempre la società a dover fare la parte del cattivo. Sempre e solo per questi maledetti soldi. Ma a noi società chi ci tutela? Nessuno! Fai la scelta giusta. Per tutti“.

Antonini si è anche mostrato particolarmente duro nei confronti di Liotti, difensore granata espulso al minuto 11 del primo tempo, commentando così l’episodio: “Per lui multa durissima e scelta inevitabile, ossia da domani fuori rosa. Scandaloso farsi espellere in questa maniera. Gravissima mancanza di rispetto verso società e compagni di squadra in una partita così importante. Vergogna assoluta“.





