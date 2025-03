Catania, Toscano: “Ambiente riconciliato dopo la vittoria nel derby. I tifosi ci spingano”

Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’importante gara contro il Crotone, sottolineando l’importanza di aver ottenuto i tre punti contro il Messina e richiedendo il supporto dei tifosi rossoazzurri.

“Vincere il derby era importante. Sappiamo quanto può incidere giocare in casa con la spinta del nostro pubblico – ha dichiarato Toscano -. Vogliamo che i tifosi ci spingano e incitino per 90 minuti. Vedo i ragazzi molto motivati, determinati e disponibili a crescere partita dopo partita. Un gruppo dove tutti vogliono giocare, questa è la cosa che più mi piace e dobbiamo continuare così”.

Toscano ha poi analizzato i prossimi avversari: “Noi dovremo fare in modo di non consentirgli di mettere tanti cross e di marcare in area meglio possibile. Ma loro hanno varietà di gioco, quando non giocano esternamente lo fanno dentro e viceversa”.





Il Catania, reduce da sei risultati utili consecutivi, punta a conquistare i tre punti tra le mura amiche per avvicinarsi al terzo posto, distante sette lunghezze. Gli etnei vogliono proseguire la loro striscia positiva per migliorare la posizione in vista dei playoff. D’altra parte, il Crotone, con una vittoria potrebbe esercitare pressione sul Monopoli, attualmente terzo e impegnato nella gara casalinga contro la Casertana.

