Rubinho: “Palermo società importante, deve andare in Serie A”

“Sembrava che dovesse cambiare allenatore, poi è rimasto” . Lo ha detto Fernando Rubinho in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. L’ex portiere rosanero ha analizzato, tra le altre, la situazione del Palermo.

“Il Palermo è una società importante e deve andare in Serie A, quando i risultati non arrivano la pressione aumenta. E a volte sotto pressione qualcuno non rende”.

I fine, la Juventus. “All’inizio c’erano tutti i presupposti per una buona stagione: allenatore e giocatori nuovi e investimenti importanti. Però non hanno fatto come tutta Italia si aspettava”, ha detto.