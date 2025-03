Palermo, due gol realizzati e la solita verve difensiva: la nuova vita di Gomes

“Un’eccezione che rende più luminosa la stagione attuale“. È Claudio Gomes il protagonista di oggi nel Giornale di Sicilia, con il centrocampista che in squadra sta avendo una nuova vita grazie alla verve realizzati che gli ha permesso di trovare due gol in contrasto con il passato.

Il calciatore del Palermo adesso ha spostato il suo raggio d’azione più avanti diventando un’arma fondamentale di Dionisi e facendosi sentire in fase realizzativa. Uno dei più pericolosi verso la trequarti.

Nei primi due anni in rosanero, invece, niente tiri, passaggi in verticale e poca presenza sulle seconde palle in zona gol. Gomes, inoltre, si conferma come sempre valido in fase difensiva. A parte il grave errore contro la Carrarese, infatti, ha sempre tenuto in piedi il centrocampo.