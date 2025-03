Palermo, Brunori per sempre rosanero: verso il rinnovo. E torna Di Mariano

Matteo Brunori pronto a legarsi al Palermo per sempre. Il capitano rosanero che ha un accordo in scadenza con la società nel 2027 sta attualmente trattando per il rinnovo. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport che si focalizza sul ritorno da protagonista del calciatore. Ma non solo.

È stato un anno complicato per Brunori, partito dalle retrovie in stagione ma ora vitale per la squadra grazie ai sei centri che lo portano ad essere il capocannoniere di Dionisi. Inoltre, il prossimo sarà il quarto anno di Brunori al Palermo e diventerà un “giocatore bandiera” non occupando più un posto tra gli over.

Sul quotidiano anche il rientro di Francesco Di Mariano che si era fermato a dicembre per un infortunio e il conseguente intervento al menisco. L’attaccante ha giocato una buona mezz’ora nella partitella contro la Primavera e potrebbe tornare tra i convocati per Salerno.