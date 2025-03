Nations League, Germania – Italia: le probabili formazioni del match

Al “Signal Iduna Park” di Dortmund va in scena il ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Germania e Italia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti devono ribaltare l’1 – 2 dell’andata per conquistare un posto in semifinale e continuare il loro cammino nella competizione.

Dall’altra parte del tabellone, la vincente di questa sfida affronterà nelle Finals, in programma dal 4 all’8 giugno, una tra Danimarca e Portogallo. I danesi partono con un vantaggio di 1 – 0, maturato nella gara d’andata.

Si preannuncia dunque una serata di grande spettacolo a Dortmund, con l’Italia chiamata una prova di carattere per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione.





LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA – ITALIA

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. CT Nagelsmann

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT Spalletti

