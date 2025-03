Diletta Leotta: “Mi sono innamorata del calcio grazie al Catania”

Diletta Leotta è stata ospite del podcast dei “Me Contro Te”, noti youtuber palermitani, e ha raccontato come è nata la sua passione per il calcio, ovviamente legata alle sue origini. La conduttrice sportive è infatti nata a Catania e ha iniziato la sua carriera in tv nelle emittenti locali.

“Mi sono innamorata del calcio grazie al Catania – afferma – . Nel 2008 seguivo la squadra, lavorando per Antenna Sicilia. Da là mi sono appassionata totalmente al Catania”.

“Era il 2008, il Catania vinceva tutto, era in Serie A, c’erano grandi allenatori che hanno fatto un lavoro importante…”. Leotta viene a questo punto interrotta dai Me Contro Te, che da buoni palermitani esclamano: “Possiamo dire una cosa: forza Palermo“, e lei risponde ridendo: “Forza Catania!”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, BRUNORI PER SEMPRE ROSANERO