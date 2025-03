Serie D Girone I, 28a giornata: riprende la sfida al vertice tra Siracusa e Reggina

Nella 28a giornata del Girone I di Serie D, il Siracusa è chiamato a proseguire la propria cavalcata e lo farà sfidando in casa il Castrum Favara. La seconda in classifica, la Reggina, reduce da quattro vittorie consecutive, giocherà in trasferta sul campo del Sambiase. La terza forza del campionato, la Scafatese, deve invece rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Nissa. Affronterà in trasferta la Sancataldese, a caccia di punti fondamentali per la salvezza.

IL PROGRAMMA

Domenica 23 marzo

Pompei – Ragusa: ore 14.30





Vibonese – Acireale: ore 14.30

Paternò – Enna: ore 15

Sambiase – Reggina: ore 15

Sancataldese – Scafatese: ore 15

Siracusa – Castrum Favara: ore 15

Nissa – S.Agata: ore 15

Mercoledì 26 marzo

Locri – Igea Virtus: ore 14.30

Riposa: Licata