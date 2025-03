Juventus, Thiago Motta vicino all’esonero: Tudor pronto a subentrare

La Juventus si prepara a un cambio in panchina: Thiago Motta non sarà più l’allenatore dei bianconeri. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma la società ha già individuato in Igor Tudor il profilo giusto per traghettare la squadra fino al termine della stagione. L’accordo è stato raggiunto sabato 22 marzo e la dirigenza è al lavoro per formalizzarlo, con l’obiettivo di far arrivare il tecnico croato a Torino già in serata (23 marzo), così da guidare subito la ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Genoa.

La scelta di Tudor è legata alla sua disponibilità ad accettare un incarico a breve termine, senza vincoli a lungo raggio. Il contratto proposto dalla Juventus prevede una scadenza a giugno, con possibilità di rinnovo soltanto in caso di qualificazione alla Champions League. Una soluzione che permette alla società di avere piena libertà nella scelta dell’allenatore per la prossima stagione, valutando con più tempo e maggiore margine le varie opzioni.

Dietro l’addio a Motta, una situazione che era diventata sempre più difficile. Il rapporto tra l’allenatore e una parte del gruppo si era incrinato, con problemi di comunicazione e una squadra apparsa spesso smarrita e priva di reazione. Dopo il pesante ko di Firenze, la dirigenza – in sintonia con John Elkann – ha deciso che proseguire non era più sostenibile. Già da qualche giorno il managing director Football, Cristiano Giuntoli, aveva avviato contatti con diversi candidati, tra cui anche Roberto Mancini, poi escluso.





Thiago Motta, nel frattempo, si era allontanato dalle pressioni della Continassa, rifugiandosi nella sua casa in Portogallo a Cascais. Doveva rientrare per guidare la ripresa degli allenamenti, ma i piani potrebbero ormai essere cambiati definitivamente. Tudor prende in mano una squadra in difficoltà, con l’obiettivo minimo di salvare il piazzamento europeo e riportare un minimo di ordine nello spogliatoio.

LEGGI ANCHE

PALERMO, BRUNORI PER SEMPRE ROSANERO