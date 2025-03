Panchina d’Oro Serie C: trionfa Pagliuca davanti a Possanzini e Toscano

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, è stato premiato con la Panchina d’Oro della Serie C, assegnata oggi a Coverciano. Il tecnico dei campani ha trionfato con 26 voti, precedendo Davide Possanzini del Mantova. Terzo posto per Domenico Toscano, attuale allenatore del Catania ed ex tecnico del Cesena.

L’allenatore ha parlato così durante la premiazione: “Sono molto felice, ringrazio i colleghi da cui ho imparato tanto e che mi hanno spinto a migliorarmi per arrivare dove sono. Lavoro col sorriso e con passione, dedico il premio al mio staff e alla mia famiglia che in tutti i momenti mi è stata vicina”.

La Juve Stabia di Pagliuca, dopo 30 giornate, si trova al sesto posto in classifica con 43 punti. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato due sconfitte, un pareggio e due vittorie, l’ultima in casa contro il Modena per 2 – 1. Nella prossima giornata, la Juve Stabia sarà impegnata in uno scontro diretto contro il Cesena allo stadio “Dino Manuzzi”.





